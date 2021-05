Adamantina recebe 2ª dose de vacinas contra COVID-19 para idosos com 64 anos e 1ª dose para gestantes e puérperas com comorbidades

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, informa que o município recebeu 400 doses da CoronaVac destinadas à 2ª dose dos idosos que tem 64 anos. A vacinação deste público começa amanhã (18) das 8h às 16h no Centro Integrado de Saúde (CIS) no sistema drive-thru

Foram recebidas ainda 60 doses da CoronaVac para gestantes e puérperas com comorbidades. A vacinação também começa amanhã (18) em sistema drive-thru no CIS das 8h às 16h.

Para receberem a vacina, o público-alvo precisa apresentar atestado médico comprovando que sofrem com insuficiência cardíaca, cor-pulmonale e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas, valvupatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênita no adulto, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, doença cerebrovascular, imunossuprimidos, hemoglobinopatias graves, obesidade mórbida, os que tem alguma deficiência permanente e que são cadastrados no benefício de prestação continuada (BPC) e cirrose hepática.