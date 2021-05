Tite convoca Seleção Brasileira para jogos das Eliminatórias

Na manhã desta sexta-feira, o técnico Tite anunciou a lista de convocados da Seleção Brasileira para os jogos contra Equador e Paraguai, válidos, respectivamente, pela quinta e sexta rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

As principais novidades na convocação foram o lateral direito Daniel Alves, do São Paulo, o atacante Gabigol, do Flamengo e o zagueiro Lucas Veríssimo, que recentemente deixou o Santos para atuar no Benfica, de Portugal.