Hostel ao estilo BBB será inaugurado em julho na cidade de Adamantina

Para quem não conhece, os albergues ou hostels (em inglês) são modelos de hospedagens diferentes dos hotéis porque prezam 3 Na Europa, é a forma de hospedagem mais querida por jovens, viajantes e mochileiros pelo baixo custo.

Localizado no centro de Adamantina, o Hostel Santorini vai oferecer todo o charme da famosa ilha grega e dispor de suítes e quartos coletivos decorados no estilo tradicional de Santorini, camas confortáveis com luz e tomadas individuais, ar-condicionado, wi-fi gratuito, armários individuais com cadeados, espelhos nos quartos e café da manhã. Além de um espaço especial com sofazão, pufes e Smart TV LED 50” com os canais SKY, Netflix, Prime Vídeo e Globo Play.

A área de lazer vai contar com um bar à beira da piscina que servirá sandubas, petiscos e bebidas em um ambiente a céu aberto, um ótimo lugar para relaxar, curtir, interagir e comemorar uma data especial.

A piscina de 32m² será aquecida, com espreguiçadeiras, jardins e serviços de massagem estarão entre as opções de bem-estar que o Hostel Santorini oferecerá.

O serviço de recepção será 24 horas e terá depósito para guardar malas, meia diária para check-in mais cedo ou check-out mais tarde e por um custo extra vai ter transfer para a rodoviária de Adamantina e aeroporto de Presidente Prudente.

Se interessou e gostaria de viver essa experiência?

A partir de julho faça a sua reserva através das redes sociais do Hostel para explorar, sonhar e descobrir um doce lar, tudo em um só lugar!

O Hostel Santorini terá um espaço especial para moradores mensalistas.

Mais informações pelo Whatsapp 18 99647-0101.

HOSTEL SANTORINI ADAMANTINA

Explore, sonhe e descubra um doce lar.