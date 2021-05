Banda Marcial de Adamantina retorna com atividades presenciais

No sábado (8), a Banda Marcial de Adamantina (BAMAD) voltará aos ensaios e às aulas. Seguindo todos os protocolos de segurança, os ensaios coletivos acontecerão das 13h às 17h na Praça Élio Micheloni e as aulas para iniciantes serão de segunda, quarta e sexta nos períodos da manhã e tarde.

Para as aulas os horários devem ser agendados, pois o funcionamento contará com 25% da capacidade. O uso do instrumento também será individual.

Durante os ensaios e aulas será mantido o distanciamento social e será disponibilizado ainda álcool gel bem como a manutenção de higiene com os equipamentos utilizados.

Os interessados podem realizar a inscrição na própria sede da banda durante os horários de ensaio ou na Biblioteca Municipal em horário comercial. Mais informações podem ser obtidas pelo (18) 3522-2243.