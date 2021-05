Nova diretoria do Sincomerciários toma posse

Em solenidade realizada na manhã desta segunda-feira, o Sincomerciários Tupã deu posse à nova diretoria, eleita em 1 de abril. “Foi um evento simples, marcado por todos os protocolos de segurança”, destacou Amauri Mortágua, reeleito presidente da entidade. Falando em nome dos eleitos, ele agradeceu aos comerciários que, por 96,5% dos votos, reconduziram a atual diretoria para mais um mandato na representatividade dos trabalhadores do comércio na Alta Paulista. Amauri fez questão de ressaltar o reconhecimento da categoria profissional à atuação do Sindicato, especialmente numa época de grandes transtornos como a que vivemos.



Para garantir que o pleito ocorresse, foi preciso superar uma série de dificuldades. “Tivemos que adiar a eleição em duas ocasiões, por conta da pandemia de covid. Mesmo assim, com o comércio fechado e outros contratempos, conseguimos mobilizar um grande número de comerciários, o que é muito importante para garantir a manifestação democrática da categoria”, acrescentou.

“No dia-a-dia da pandemia, o sindicato, na luta incansável, vem conseguindo manter os direitos e conquistas dos trabalhadores do comércio e valorização de seu trabalho, porque, para muitos, somente o trabalho dos comerciários é considerado essencial, mas o comerciário não é considerado essencial. Este é o caso, por exemplo, da vacinação, tema sobre o qual o sindicato tem insistido para que os trabalhadores do comércio tenham prioridade, em razão da atividade com contato público permanente que desenvolvem, especialmente os que atuam em supermercados”, defendeu Amauri.



O deputado federal Luiz Carlos Motta, que tomou posse como tesoureiro do Sincomerciários, lembrou que o sucesso do processe eleitoral em meio às restrições impostas pela pandemia, se deve, sobretudo, à credibilidade da diretoria. “Os comerciários reconheceram a importância do trabalho realizado pelo Sindicato, que resulta em valorização e reconhecimento da categoria. Por isso, foi possível superar todos os contratempos e realizar esta eleição, que dá voz aos comerciários e permite que eles façam valer o espírito democrático que sempre marcou nossa entidade”, avaliou.

ELEIÇÃO

O pleito itinerante percorreu as 19 cidades que compõem a base territorial do Sindicato. No total, 3601 comerciários tinham direito a voto. Mesmo com os estabelecimentos comerciais fechados, foi registrada a participação de 2064 eleitores. Deste total, 96,5% homologaram a chapa 1.

“Nesta época, poucos sindicatos conseguem estes números, o que demonstra o reconhecimento da categoria ao trabalho realizado pelo Sincomerciários”, observou o presidente do Sinsaúde de Tupã, Orides Sávio Vivi, sindicalista que deu posse aos novos dirigentes.

A nova diretoria fica à frente da entidade até o dia 2 de maio de 2025 e terá a seguinte composição: presidente, Amauri Sérgio Mortágua; Vice-Presidente, Celso Bozza; Secretário, Everaldo Silmar Truzzi; Tesoureiro, Luiz Carlos Motta; Diretor Social, Cícero de Oliveira; Diretor Regional I, Marina Alves Mota; Diretor Regional II, Marco Antônio Cristiano.



O corpo de suplentes será composto por Gilson Fracão, Djavan Gama da Silva, Welinton Brito da Silva, José Everaldo Alves Ferreira, Amanda Teixeira Gomes, Mara Sílvia Silvério, Jéssica Fernanda dos Anjos Ferreira dos Santos.



Já o Conselho Fiscal terá João Gomes Paulino, Ana Lúcia Bezerra da Silva Oliveira, Osvaldo Oliveira como efetivos e Maria Elísia Garcia, Valmir Ricardo da Silva, Vera Lúcia Murinelli como suplentes.