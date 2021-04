Criação de ‘Bolsa Médico Adamantinense’ na UniFAI é sugerida por vereador

Uma ideia interessante foi sugerida pelo vereador Alcio Ikeda Júnior (PODE) durante a sessão realizada na Câmara Municipal na noite de segunda-feira (19): a criação na UNIFAI (Centro Universitário de Adamantina) da ‘Bolsa Médico Adamantinense’, destinada àquele aluno que alimenta o sonho, mas não tem condições de pagar o curso de Medicina.

A iniciativa apresentada pelo legislador foi baseada no projeto já desenvolvido em Franca/SP, onde há um Centro Universitário igual ao de Adamantina (Autarquia Municipal) e tem também o curso de Medicina.

“A ideia seria disponibilizar todo ano uma ou duas bolsas integrais (100% gratuitas), utilizando os critérios socioeconômicos somados a uma avaliação, no estilo de uma prova ou vestibular, para a seleção do (s) beneficiado (s)”, acrescentou Alcio.

Para complementar a sugestão, também igual faz Franca, o vereador disse que poderia ser estabelecida uma contrapartida do aluno à bolsa. Ou seja, ao se formar, o (a) médico (a) firmaria um contrato com o Município para prestação de serviço nas unidades de saúde locais. Como uma forma de retribuição ao benefício recebido.

“se iniciássemos com este projeto em 2021, por exemplo, daqui cinco anos teremos um (ou dois) médico a mais atuando no município, daqui seis anos, teremos dois (ou quatro) e assim por diante. Além disto, essa possibilidade estimularia os jovens, estudantes da rede pública que não têm condições financeiras, de que é possível cursar Medicina na sua própria cidade (Adamantina) com uma bolsa integral, então poderiam crescer sonhando com isto”, finalizou Alcio.

A Indicação foi endereçada ao Poder Executivo e à UNIFAI para análise.