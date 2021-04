Capacitação promovida pela Prefeitura de Adamantina em parceria com o Sebrae reúne 60 artesãos

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, está realizando uma capacitação voltada aos artesãos que atuam no município. A iniciativa teve início na última segunda-feira (26) e segue até o dia 03 de maio. Estão participando 60 profissionais.

Guilherme Soares, consultor de negócios do Sebrae, afirma que a avaliação da ação é positiva, pois a audiência está muito boa com a participação ativa dos artesãos nas discussões sobre os assuntos abordados dentro da sala de aula virtual.

“A capacitação para os empresários e potenciais empresários do artesanato é super importante, pois visa aprimorar a gestão do seu negócio bem como trazer ferramentas para que ele consiga na prática obter melhores resultados dentro de sua atividade”, afirma.

Ele explica que é só através da qualificação empreendedora que o empresário ou futuro empresário vai conseguir trazer competitividade para o negócio. “A cada dia o cliente se torna mais exigente e o empresário precisa trazer não só um produto de qualidade mas também uma experiência de consumo diferenciada, além de ter uma boa base na gestão do seu negócio”, pontua.

Lídia Parra é presidente da Associação OMIN de Artesão do município, ela afirma que o curso tem sido muito proveitoso. “Temos aprendido a respeito de muitas coisas e todo esse aprendizado poderá ser colocado em prática. Antes, usávamos as redes sociais para divulgar os produtos, mas agora sabemos como definir o nosso público-alvo. Esperamos que a Prefeitura traga mais cursos como esse”, pede.

Para Sérgio Vanderlei, secretário de Cultura e Turismo de Adamantina, a parceria com o Sebrae é muito positiva, pois vem de encontro com a necessidade de aperfeiçoar a mão de obra. “Vivemos num mundo de constantes mudanças, ou nos aperfeiçoamos ou nos perdemos no tempo, e o Sebrae tem know how suficiente para contribuir com este processo”, finaliza.