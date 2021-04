Adamantina já aplicou quase 12 mil doses de vacinas conta a Covid-19

Em meio tantas notícias negativas que infelizmente tem se tornado cada dia mais corriqueiras quando o assunto é a pandemia que vivemos, para haver um contraponto, Adamantina registra um número considerado bastante positivo no combate à Covid-19: desde o início da imunização no município – ocorrido no dia 21 de janeiro de 2021, quando chegaram as primeiras 640 doses – Já foram aplicadas quase 12 mil doses de vacinas contra a doença.

Os dados levantados na última quinta-feira (22) pela reportagem do Folha Regional no site vacinaja.sp.com.br revelam que um total de 11.742 doses (CoronaVac e AstraZeneca) foram enviadas e utilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Ainda com base nos números do Programa de Imunização do Governo do Estado de São Paulo, 7.405 adamantinenses foram vacinados com a 1ª dose e 4.337 tiveram a imunização confirmada com o recebimento da 2ª dose. Desta forma, o município aplicou 100% do montante destinado.

No site consta ainda que a quantidade de doses distribuídas por meio do Estado foi de 11.379, além das outras 363 que teriam sido destinadas diretamente pela União.

Em todo o território paulista 645 municípios estão ativos na vacinação contra a Covid-19.

Seguindo o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, em Adamantina já receberam o imunizante os públicos correspondentes aos idosos com idades entre 65 anos e acima de 90 anos, além dos profissionais da saúde nas redes pública e privada, profissionais de instituições que cuidam de idosos, forças de segurança e, recentemente, começou-se a imunização dos professores com idade a partir dos 47 anos.

Nesta sexta-feira (23) a Secretaria Municipal de Saúde inicia a vacinação de uma nova faixa etária: os idosos que tem 64 anos vão receber a 1ª dose da vacina contra a Covid-19. Adamantina recebeu 400 doses da CoronaVac, o que corresponde a 100% do público-alvo.