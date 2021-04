Covid-19: como novo teste de anticorpos pode ajudar no combate à pandemia

Um novo teste de anticorpos barato e rápido pode ser a ferramenta mais recente na luta contra a covid-19.

Uma equipe de pesquisa internacional liderada por cientistas da Universidade de Oxford afirma ter desenvolvido um teste portátil, fácil de produzir e econômico para detectar os anticorpos que combatem o novo coronavírus que causa o covid-19.

“Com melhores maneiras de testar os níveis de anticorpos e entender as defesas imunológicas de indivíduos e populações, cada vez mais tomamos medidas para proteger mais pessoas globalmente e controlar a disseminação do vírus”, disse Alison Simmons, diretora da Unidade de Imunologia Humana da Universidade de Oxford.

Os pesquisadores agora planejam usar este teste simples para ver se ele pode identificar aqueles que já estão protegidos contra a covid-19. Com ajuda do teste, autoridades poderão identificar indivíduos que não têm anticorpos suficientes e que ainda necessitam de mais uma dose da vacina contra covid-19.

A pesquisa ainda está em fase de testes.

O que são anticorpos?

Os anticorpos são proteínas no sangue que reconhecem infecções específicas e as combatem.

Depois que você contrai uma infecção, os anticorpos ajudam seu corpo a enfrentar essa mesma infecção, caso você volte a encontrar em contato com o vírus no futuro. As vacinas fornecem uma maneira segura de o corpo desenvolver anticorpos sem o risco de ficar doente.

Se uma pessoa já teve covid-19, é provável que tenha esses anticorpos no sangue e possa estar protegida de pegar o vírus novamente.

Mas os especialistas dizem que mais pesquisas ainda precisam confirmar isso.

O sistema imunológico é complexo e existem outros elementos, como as células T, que também podem desempenhar um papel de proteção.

Como funciona o teste de anticorpos da Universidade de Oxford?

O teste funciona com uma simples picada no dedo, o que faz dele um exame rápido e fácil de usar.

O teste baseia-se na ligação de uma parte da proteína viral à superfície dos glóbulos vermelhos. Quando os anticorpos contra o vírus estão presentes, eles criam um aglomerado de células vermelhas do sangue.

Este aglomerado é grande o suficiente para ser visto a olho nu.

“É um teste muito simples e pode ser feito por um técnico ou paramédico treinado”, disse à BBC o professor chefe do estudo, Alain Townsend, da Unidade de Imunologia Humana da Universidade de Oxford.

O teste pode então ser fotografado e enviado para avaliação profissional.

A equipe de pesquisa usou o teste em pacientes com covid-19, mas agora espera adaptá-lo para identificar aqueles que geraram anticorpos suficientes com sucesso após a vacinação, em comparação com aqueles que podem precisar de uma dose de reforço.

Como o teste ajuda a combater a covid-19?

Os cientistas esperam que o uso em larga escala de seus testes possa ajudar os pesquisadores e formuladores de políticas a rastrear os níveis de imunidade na comunidade.