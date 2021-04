Corinthians vence Santos na Vila Belmiro

Corinthians e Santos se enfrentaram na noite de domingo (25) pela oitava rodada do Campeonato Paulista, ambos com jogadores reservas, por conta dos jogos de meio de semana pelas competições sulamericanas. Melhor para o Timão, que venceu por 2 a 0 e encaminhou a classificação para as quartas de final da competição. O Corinthians precisa de apenas um ponto em dois jogos para avançar.

Os gols sairam ainda no primeiro tempo. O zagueiro Raul Gustavo, de 21 anos, fez seu primeiro gol como profissional após pegar o rebote do goleiro Vladimir abrindo o placar. Na comemoração, o jovem se emocionou ao homenagear a irmã, que morreu em um acidente, em 2020. Aos 44, Lucas Piton cobrou falta e fez 2 a 0.

Com a vitória, o Corinthians encerrou um jejum de sete jogos sem vencer o Peixe na Vila Belmiro, desde 2014. O Timão agora vira as atenções para a Copa Sul Americana, quando recebe o Peñarol-URU, na quinta-feira (29). Já o Santos vai encarar o Boca Juniors, em Buenos Aires, no estádio La Bombonera, na terça-feira (27).

Mirassol surpreende Palmeiras

O Mirassol foi até a capital encarar o atual campeão paulista e conseguiu uma grande vitória por 2 a 1 e lidera o grupo D com 14 pontos. Já o Palmeiras se complicou com a derrota e segue fora da zona de classificação do grupo C, na terceira posição com 12 pontos (Bragantino lidera com 21).

Aos 28 do primeiro tempo, Fabrício completou cruzamento de Morais e abriu o placar. Logo no início do segundo tempo, Diego Gonçalves ampliou com um toque na saída do goleiro Weverton. Aos 35, o Verdão perdeu um pênalti defendido por Muralha. Nos acréscimos, Newton aproveitou rebote do goleiro do Mirassol e diminuiu, fechando o placar.