São Paulo derrota Santo André por 2 a 0 no Paulista

O São Paulo derrotou o Santo André por 2 a 0 na noite desta sexta-feira (23) no estádio do Morumbi e ampliou a liderança no Grupo B da competição (com 22 pontos conquistados). Os gols da partida, válida pela 6ª rodada da competição, saíram dos pés de Joao Rojas e Vitor Bueno.

Já o Ramalhão, com o revés, ficou na terceira posição do Grupo A, com 6 pontos. O próximo compromisso do Tricolor na competição será no domingo (25), quando mede forças com o Ituano fora de casa a partir das 22h15 (horário de Brasília).

Mesmo jogando em casa, o São Paulo começou a partida tomando um susto logo no início do confronto. No primeiro minuto, Ramon obrigou Tiago Volpi a fazer defesa em dois tempos. Mas, a partir daí o Santo André optou por se fechar na defesa, e apenas observou o Tricolor abrir o placar aos 8 minutos, quando o equatoriano Joao Rojas roubou a bola de Pedro Vitor e partiu com liberdade para bater na saída do goleiro Fernando Henrique.

O placar permaneceu inalterado até a etapa final, quando Vitor Bueno deu números finais ao confronto aos 8 minutos. Daniel Alves deu belo passe de três dedos para o atacante, que bateu colocado para marcar 2 a 0.