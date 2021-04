Covid: SP tem queda de casos, mortes e internações pela 1ª vez em 2 meses

O estado de São Paulo registrou uma queda conjunta nos indicadores de novos casos, óbitos e novas internações pela primeira vez em dois meses. Os números são da Secretaria Estadual da Saúde.

De acordo com o governo paulista, o registro de novos casos diários em relação à última semana epidemiológica caiu 14%, novas internações reduziram em 6% e óbitos, em 23%. O Centro de Contingência do Coronavírus atribui as quedas à diminuição de circulação nas fases restritivas.

“Pela primeira vez nas [últimas] oito semanas epidemiológicas que tivemos —portanto, por dois meses— é a primeira vez que nós temos uma redução concomitante dos três índices: casos, internações e óbitos”, disse o secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn, em coletiva nesta sexta-feira (23).

Segundo o governo paulista, na última semana, foram registrados:

12.784 novos casos por dia no estado, 14,3% a menos do que na semana anterior;

2.267 novas internações diárias, com queda de 6%; e

621 óbitos por covid por dia, 23,6% a menos.

As taxas de ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) estão em 81,1% no estado e 79,2% na Grande São Paulo. No início de abril, ambos chegaram a 92%.