Vereadores voltam a questionar problemas no ‘Cemitério Vertical’ e cobram providências da Prefeitura

O sistema vertical implantado no Cemitério Municipal voltou a ser tema de questionamentos e críticas dos vereadores adamantinenses na sessão ordinária realizada na última segunda-feira (5). Desta vez foi apresentado mais um Requerimento nº 104/21 com pedido de informações à Prefeitura de Adamantina.

O documento cita itens não respondidos anteriormente no Requerimento nº 029/2021, aprovado anteriormente pelo plenário da Câmara Municipal, e é embasado no inciso IV, art. 88 da Lei Orgânica do Município de Adamantina.

“O Cemitério vertical instalado possui alguns relatos dos cidadãos sobre vazamentos, mau cheiro e outras situações desconfortáveis. O município detectou algum problema e chegou a notificar a empresa responsável pela construção?”, questionam os autores Alcio Ikeda, Antônio Leôncio ‘Bigode’ e Rafael Pacheco.

Os três vereadores também requereram cópia do contrato celebrado entre a Prefeitura e a empresa responsável pela construção do sistema vertical, junto aos seus eventuais aditamentos, e também cópia de todas as notificações, informações ou quaisquer comunicados enviados pela Prefeitura para a empresa.

“Quanto à estrada de servidão localizada entre o Cemitério e a Rua Osmar Rodrigues (Jardim Europa), existe a possibilidade do município desativa-la para utilizar na ampliação do cemitério em toda sua extensão (considerando que existem outras alternativas de passagem aos usuários da estrada)?”, acrescentaram no pedido.

O assunto também foi debatido por outros legisladores, que também contaram terem recebido reclamações de frequentadores do local e enfatizaram a necessidade de providências urgentes.

O Requerimento foi aprovado por unanimidade e enviado para resposta do Executivo no prazo de 15 dias.