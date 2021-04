SP apresenta melhora na ocupação de leitos de UTI; taxa está em 89,8%

O estado de São Paulo atingiu, nesta quarta-feira (7), uma taxa de 89,8% de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), com 12.941 pacientes internados com Covid-19, informou o governo estadual durante coletiva de imprensa. Na Grande São Paulo, a taxa de ocupação de UTI é um pouco melhor, com 89%.

Ainda de acordo com os dados da Secretaria de Saúde apresentados hoje, ao todo, no estado, 16.171 pessoas estão internadas em leitos de enfermaria em decorrência da doença.

Em números gerais, o estado de São Paulo já registrou 2.576.362 casos de Covid-19, com 79.443 mortes causadas pela doença. Os números nacionais apontam que o Brasil tem 13.100.580 casos e 336.947 mortes causadas pela pandemia de Covid-19.