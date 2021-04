Covid em SP: Mortalidade em idosos caiu 50% com vacinação, diz Jean Gorinchteyn

O secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, afirmou nesta quarta-feira que um estudo preliminar aponta que a mortalidade em idosos por Covid-19 que têm a partir de 90 anos caiu pela metade com a vacinação no estado. A imunização desse público com a primeira dose – 206 mil pessoas – teve início no dia 5 de fevereiro.

“O impacto da vacinação especialmente naqueles acima de 90 anos reduziu a mortalidade nesse grupo que inicialmente está sendo estudado em 50%. Ou seja, o grupo mais vulnerável é aquele que também está protegido. Portanto, a vacina é, junto com todas as metodologias sanitárias de distanciamento e isolamento, uma forma extremamente eficaz na proteção e na garantia à vida”, disse Gorinchteyn.

Apesar de apontar queda na mortalidade dos idosos, Gorinchteyn não deu mais detalhes sobre a redução. O secretário esteve nesta quarta-feira no Instituto Butantan para liberar uma nova remessa de 1 milhão de doses da CoronaVac para o Programa Nacional de Imunização (PNI). Também estavam presentes o governador de São Paulo, João Doria, e o diretor do Butantan, Dimas Covas.

Até o momento, foram entregues 38,2 milhões de doses ao PNI. O total corresponde a 83% das 46 milhões acordadas com o Ministério da Saúde, que deverão ser entregues até o dia 30 de abril. Segundo o Butantan, em março foram disponibilizadas 22,7 milhões de doses. Em fevereiro, 4,85 milhões e, em janeiro, 8,7 milhões de unidades. O órgão vinculado ao governo paulista deve entregar outras 54 milhões de doses até o dia 30 de agosto, conforme previsto em novo contrato.

Sobre os testes clínicos da ButanVac – nova candidata à vacina contra a Covid do Butantan – Dimas Covas afirmou que pretende entregar o protocolo de estudo à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) até sexta-feira (9).

“Já recebemos todos os questionamentos da Anvisa e estamos muito próximos de apresentar o protocolo de estudo clínico. Ainda depende de uma reunião que será feita com o consórcio internacional hoje. Espero que até sexta-feira a gente tenha terminado o protocolo e, ao mesmo tempo, possa submetê-lo à Anvisa”, disse Covas.

O anúncio de que haveria um pedido para iniciar os testes clínicos em humanos da ButanVac foi feito na semana passada. O imunizante será produzido com tecnologias tradicionais, já aplicadas em outras vacinas produzidas pelo Butantan, principalmente a da gripe.

A ideia é utilizar a estrutura que já está montada para essas vacinas e direcioná-las para a produção de doses contra o novo coronavírus. A expectativa é de que os testes em humanos sejam finalizados até julho e, se aprovada, a vacina possa ser aplicada já no segundo semestre deste ano.

O estado de São Paulo registrou na terça-feira um novo pico de mortes em decorrência do coronavírus. Em apenas 24 horas, 1.389 pessoas morreram de Covid-19.

Apesar do recorde de óbitos, na segunda-feira o governo informou que SP vem demonstrando estabilidade no número de internações, consequência das medidas mais restritivas de circulação de pessoas. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 90,7% no estado e de 90,6% na Grande São Paulo.