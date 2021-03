“ROCK STORE”: Um Espaço para muitos desencontros…

“Rock’n roll não é vestir preto, rock’n roll é ter um cérebro.” (Ohana de Oliveira nery)

Sérgio Barbosa/Assessoria-ACE.Adamantina.

De uma coisa pode-se ter certeza em Adamantina, existem diversas possibilidades para os/as CLIENTES em geral, ainda, em todas as áreas do Comércio local…

Talvez, possa estar faltando uma maior, ou melhor, divulgação para este Comércio que trabalha com Produtos diferenciados, ainda, atende um Público mais do que especial e com características que estão além da casualidade ou do denominado “senso comum”…

O importante é marcar presença de um jeito ou outro neste mercado diferenciado para um público que procura estar além deste tempo do tempo, assim, pode-se afirmar que a Loja ESPAÇO ROCK STORE continua proporcionando aos CLIENTES uma variedade de produtos e acessórios para os amantes do ROCK AND ROLL…

Este ESPAÇO existe faz alguns anos em Adamantina, porém, pode-se escrever que continua atendendo uma clientela denominada de ROQUEIROS/AS, entretanto, existe sempre um Presente ou Lembrança para o outro lado…

A visão do Empreendedorismo continua mais atual do que nunca sob a direção do PROFESSOR PAULO, docente da Área de Física na Rede Estadual e do Colégio OBJETIVO, ainda, PAI de um trio de homens, a saber: RAFAEL, RENAN e MATEUS…

Deve-se registrar que a proposta comercial do ESPAÇO ROCK STORE está além do que se espera nesta área empresarial, tendo em vista as variedades de produtos (camisetas e acessórios diversos) para uma aproximação mediada pelo ROCK AND ROLL e suas várias faces musicais…

Também, o/a CLIENTE pode de um jeito ou de outro entrar em conexão com muitas conversas com o PAULO sobre este universo musical que continua proporcionando para ROQUEIROS e ROQUEIRAS diversas considerações sobre a História do ROCK…

A música em nível mundial continua proporcionando diversas alternativas para a sociedade em meio aos desencontros deste novo tempo novo que se chama hoje, haja vista que o denominado ROCK AND ROLL já superou os 60 anos e continua mais atual do que nunca…

Entre em contato por meio das plataformas via Redes Sociais e agende a sua visita ao ESPAÇO ROCK STORE pra conhecer e sentir as vibrações que o local proporciona para quem está buscando ir além deste tempo do tempo…