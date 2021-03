“Fui vacinado dentro da Lei e polêmica gerada não passa de politicagem suja e barata”, diz secretário de Saúde

Diante dos diversos comentários gerados em redes sociais e aplicativos de mensagem de que o secretário municipal de Saúde de Adamantina teria sido vacinado contra a Covid-19, causando comentários e questionamentos sobre a legalidade deste ato, a reportagem do Adamantina Net falou no começo da tarde desta terça-feira (30) com o Gustavo Taniguchi que esclareceu os boatos e todos os efeitos gerados.

“Fui vacinado sim e tudo foi feito dentro da lei, pelas portarias municipal167/2020, lei estadual 10083 do Código Sanitário e também a nota técnica referente ao Plano Nacional de Imunização de 22 de março de 2021, que permite que servidores da Vigilância Sanitária do município a qual eu sou o responsável e chefe e por isso fui imunizado. Não há nada de errado nisso, apenas foi gerada uma polêmica desnecessária de pessoas que utilizaram-se de politicagem suja e barata para tentar me atingir e atingir também a administração Márcio Cardim”, explicou Gustavo.

Gustavo destacou ainda a sua atuação no Comitê da Blitz, que no dia em que o adamantinense contaminado com Covid-19 foi flagrado, foi ele que como membro esteve pessoalmente junto à Polícia conduzindo a situação; que roda as 11 unidades básicas de saúde e a Santa Casa de Misericórdia; acompanha a Central Covid; o laboratório de testes Covid e todos os demais estabelecimentos e locais ligados à saúde onde estão os profissionais expostos à contaminação com o vírus.

“Vacinamos primeiro toda a linha de frente, Santa Casa, unidades de saúde, motoristas e agentes. Já me sentindo desconfortável e ciente de que minha vacinação geraria este burburinho pela cidade, fiz questão de ser o último a receber a vacina”, destacou o secretário Gustavo.



Gustavo disse ainda que tal situação foi levada ao conhecimento do Ministério Público para que este apurasse essa denúncia que a seu ver é infundada e que não condiz com a realidade e ainda que todas as informações solicitadas pelo promotor foram enviadas.

“Estamos tranquilos quanto a mais essa denúncia sem pé nem cabeça, desnecessária e sem qualquer fundamento”, disse Gustavo.

O VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES



Questionado sobre como ocorreu o vazamento de informações do sistema “VaciVida” do Governo do Estado que é utilizado para o controle da imunização contendo dados pessoais das pessoas vacinadas, Gustavo esclareceu que a Secretaria de Saúde já instaurou procedimento apuratório e que tal ato teria sido cometido por profissional da saúde com acesso aos dados que foram expostos utilizando-se de senha exclusiva do município.



“Também houve a divulgação de uma foto com a tela do computador em que estavam sendo acessados os dados. Isso cabe processo ao profissional”, revelou Gustavo.

Finalizando, Gustavo enfatizou que mais uma vez, pessoas que são contra o município “bateram com a cara na parede”, desta vez, ao tentar achar havia algo errado no procedimento de vacinação.

“Apesar da maldade em achar que estamos fazendo maracutaia, estamos tranquilos e estamos desenvolvendo um trabalho sério. Não vejo problema algum na divulgação da minha vacinação, só não esperava que fosse feita de forma tendenciosa e pela forma com que foi colocada para gerar comentários que estão de certa forma denegrindo a minha imagem”, desabafou.

O secretário informou ainda que as portarias e a técnica utilizada pelo Governo do Estado estão à disposição dos cidadãos.