Emissão de AVCB autoriza funcionamento sistema de prevenção e combate a incêndio instalado na Clínica PAI

A partir de agora a Clínica PAI Nosso Lar conta com um seguro sistema de prevenção e combate a incêndio. E o funcionamento foi autorizado na última sexta-feira (26) com a emissão do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

A instalação de todos os equipamentos contou com investimento de R$ 160.382,39 e, após pesquisar as propostas apresentadas entre as concorrentes, foi contratada a empresa Esgalha Total Sistemas de Segurança Ltda., de Araçatuba. As obras levaram 60 dias.

Na rigorosa vistoria realizada na semana passada os especialistas do Corpo de Bombeiros verificaram todo o sistema instalado. O treinamento da equipe de profissionais da entidade que atuarão no caso de uma emergência também foi avaliado.

O procedimento de inspeção seguiu todas as normas vigentes voltadas para edificações visando acima de tudo resguardar a segurança das pessoas que frequentam as instalações, como também preservar o patrimônio.