CENAIC: CURSOS PARA UMA APROXIMAÇÃO COM O MERCADO…

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção.” (Paulo Freire)

Sérgio Barbosa/Assessoria-ACE.Adamantina.

Pode-se registrar que para uma Organização se manter no mercado depois anos e anos de atuação em uma área específica, ou seja, “Educação”, ainda considerando todas as idas e voltas deste mercado que está sempre em transformação para superar os desafios e outros desencontros…

Desta forma, faz-se necessário estar acima da concorrência deste ou do outro lado, tendo em vista que existem muitas opções nesta área educacional por meio das denominadas “Redes Sociais” que oferecem centenas de opções pelo sistema de “EAD” em tempo de pós-globalização midiática…

Portanto, depois de uma década marcando presença no mercado adamantinense como referência nesta área de atuação, ainda, com unidades nas cidades de Tupã e Osvaldo Cruz, o CENAIC continua proporcionando muitas opções de Cursos “Livres” para os/as profissionais que buscam uma qualificação de acordo com as tendências e exigências do Mercado em nível REGIOCAL, ou seja, do Regional para o Local…

O casal de Empresários, RENATO e RENATA, pais da MARIA EDUARDA (5 anos), estão desde o ano de 2.007 gerenciando e qualificando os Clientes do CENAIC de Adamantina, também, reforçando o compromisso com o Mercado local para uma aproximação entre necessidades e possibilidades na área de CURSOS “LIVRES PROFISSIONALIZANTES”…

Também, o CENAIC oferece aos alunos e alunas outras possibilidades para estarem em sintonia com as ofertas de Emprego via Agência de Ofertas de vagas, além da adequação de parcerias diversas para estarem em conexão com as plataformas digitais.

Neste contexto plural para os/as novos/as profissionais que buscam uma QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL de acordo com as exigências do mercado atual, o CENAIC oferece aproximadamente 50 opções para os/as interessados em geral, sendo que a duração média dos Cursos está entre 10 e 14 meses…

Atualmente, o Mercado exige cada vez mais profissionais de acordo com o cenário global em todas as áreas, assim, o CENAIC de Adamantina, bem como, as unidades de Tupã e Oswaldo Cruz, estão preparadas para oferecer diversas possibilidades para os/as alunos/as por meio de Análises de um Mercado em transformação…