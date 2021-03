Covid-19: SP bate recorde e registra 1.021 novas mortes em um único dia

O estado de São Paulo registrou, nesta terça-feira (23), 1.021 novas mortes causadas pela Covid-19, um novo recorde em 24 horas desde o início da pandemia. O estado agora tem 68.623 óbitos causados pela doença.

Os dados foram publicados no site da Secretaria Estadual da Saúde na manhã desta terça (23).

O recorde anterior, registrado na semana passada, era de 679 mortes em um único dia. Os novos registros não significam, necessariamente, que as mortes aconteceram de um dia para o outro, mas que foram computadas no sistema neste período.

Mais números negativos

O número de pacientes internados com Covid-19 subiu 113% no estado de São Paulo em apenas um mês. Nesta segunda-feira (22), 29.039 pacientes ocupavam leitos destinados à Covid-19. Do total pacientes internados atualmente, 16.871 estão em enfermaria e 12.168 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

As taxas de ocupação dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do estado de São Paulo também já superaram os índices registrados no pico da pandemia.

Pelo menos 135 pessoas com Covid-19 ou suspeita não resistiram à espera por um leito de UTI e morreram até esta segunda-feira (22) no estado.