“GRUPO BOARIM” NO MERCADO ADAMANTINENSE PRA FAZER A DIFERENÇA…

“Empreendedores são aqueles que entendem que há uma pequena diferença entre obstáculos e oportunidades e são capazes de transformar ambos em vantagem.” (Maquiavel)

Sérgio Barbosa/Assessoria- ACE.Adamantina.

Existem no Mercado local muitas ofertas para todos os lados, bem como, diversas possibilidades para os/as Empreendedores/as de Plantão que buscam estar em sintonia com as necessidades deste Mercado…

Também, deve-se estar sempre em “estado de alerta” para que o espaço disponível possa ser aproveitado da melhor forma possível, neste caso em especial, a escolha deve ser de acordo com as exigências, capacidade e qualificação do/a Empreendedor/a…

Portanto, o/a Empresário/a deve estar conectado com os fatos que ocorrem nesta área, ainda, com as necessidades dos CLIENTES EM GERAL para uma aproximação de acordo com os interesses de ambos os lados, ou seja, PROCURA E OFERTA deste ou daquele PRODUTO…

Com tal proposta, os Empresários/Empreendedores, ROGER e ALINE, estão à frente das Empresas: MADAME CALÇADOS/ROUPAS e ADRIK (bijuterias e acessórios), desta forma, acreditando na diversificação dos negócios para atender Adamantina e região…

De acordo com ROGER, no início das atividades das Empresas as dificuldades estiveram presentes durante um tempo, porém, a determinação e o apoio da ALINE (esposa) foram fundamentais para a consolidação das Marcas, bem como, da EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS/AS do GRUPO BOARIM…

Destaca que as possibilidades existem em todas as áreas, sendo que a conquista depende sempre da visão do/a Empreendedor/a, reforçando que o ATENDIMENTO deve ser a Marca Registrada nestas atividades e priorizando sempre o/a CLIENTE…

Todas as Lojas trabalham com DESCONTOS ESPECIAIS para um atendimento de acordo com as novas exigências do Mercado em nível regional, além da conexão com as tendências relacionadas com os PRODUTOS disponibilizados nas Lojas…

Outro diferencial é estar sempre buscando colocar as LOJAS em condições compatíveis com as OFERTAS nas áreas de atuação das mesmas, criando condições de oferecer sempre QUALIDADE para o/a Cliente…

O GRUPO BOARIM por meio das Lojas “MADAME CALÇADOS/ROUPAS e ADRIK”, ainda, com a Marca do GRUPO BOARIM, continuam acreditando no comércio adamantinense…