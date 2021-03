Homem preso acusado de maus-tratos a animais em Adamantina vai responder em liberdade

Após a audiência de custódia realizada na terça-feira (9) pelo Poder Judiciário, o ajudante geral de 30 anos preso no dia anterior (8) pela Polícia Militar, em Adamantina, acusado de maus tratos a animais, recebeu liberdade provisória pela Justiça e vai responder às acusações em liberdade.

Ele estava recolhido na cadeia de Adamantina, onde aguardou a audiência de custódia. Ao receber a liberdade provisória, foram decretadas medidas cautelares pela 2º Vara do Poder Judiciário da Comarca de Adamantina, entre as quais a proibição do ajudante geral em ter a guarda de animais.

O caso

Na segunda-feira o homem foi preso pela PM, após a corporação ser acionada pelo 190, por denúncia anônima. Os policiais foram ao local, constataram a denúncia e identificaram e prenderam o suspeito. No endereço denunciado foram encontrados seis cães, sendo dois adultos – macho e fêmea – e quatro filhotes.

Na sequência o caso foi apresentado pela PM à Polícia Civil, sendo instaurado inquérito, já concluído e remetido eletronicamente à Justiça, que dará os próximos encaminhamentos. O inquérito policial foi presidido pela delegada Rita de Cássia Gea Sanches, junto ao 1º DP. Na peça de investigação foram juntados laudos da Polícia Científica e da médica veterinária que atendeu ao caso.



A delegada explica que além da remessa do inquérito, foi oficializada uma representação ao Poder Judiciário, para que autorize a adoção responsável dos animais após a conclusão do tratamento realizado pela médica veterinária Jamille Merino Demiscki. “O pedido visa dar segurança jurídica e emocional aos adotantes”, justifica.

Animais receberam atendimento veterinário

Desde que foram resgatados na segunda-feira, os animais passaram sob avaliação e cuidados profissionais. Ao serem recolhidos, os animais receberam os primeiros atendimentos, com a retirada de carrapatos, vermes, banho, higienização e alimentação, além de carinho dos acolhedores.

Os dois animais adultos – um macho e uma fêmea – foram diagnosticados inicialmente com erliquiose (doença do carrapato), e já iniciaram tratamento. O macho também tinha miíase cutânea (bicheira), cujas larvas foram retiradas uma a uma do corpo do animal.

Fran explica que os filhotes serão chipados. Já em relação aos dois animais adultos, foram testados positivo para leishmaniose, porém será aguardado novo laudo conclusivo vindo de Marília, pois os animais estavam muito debilitados quando foram colhidos materiais biológicos para o exame inicial.