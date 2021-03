MAMÃE CORUJA: Desperte a Criança que existe em você…

“O estudo em geral, a busca da verdade e da beleza são domínios em que nos é consentido ficar crianças toda a vida.” (Albert Einstein)

À HELENA, dedico!

Sérgio Barbosa (*)

Todas as pessoas possuem dentro de si aquele algo mais que tem a ver com o seu tempo de CRIANÇA, portanto, cada qual deve saber por onde sair ou se encontrar com tais recordações da INFÂNCIA…

Assim, sempre existe alguma possibilidade de uma volta ao outro tempo deste tempo quando tudo estava na IMAGINAÇÃO INFANTIL e por alguns anos tudo era quase a mesma coisa neste universo das CRIANÇAS…

Os anos passam sem muitas considerações pra todos/as, entretanto, VOCÊ pode voltar ao seu tempo de CRIANÇA e até mesmo passar para o seu lado JUVENIL com uma visita na MAMÃE CORUJA de Adamantina neste tempo novo tempo que se chama hoje…

Uma LOJA que se preocupa em estar sempre oferecendo ROUPAS para a TURMA que circula na área INFANTO-JUVENIL com suas diversidades com ACESSÓRIOS, BOLSAS, TIARAS, LACINHOS, ÓCULOS, SAPATOS e outros PRODUTOS de acordo com as tendências para um/a CLIENTE mais do que especial e exigente…

Com tal preocupação de estar sempre à frente neste MERCADO e sintonizada com o VESTUÁRIO INFANTO-JUVENIL da MAMÃE CORUJA, está a Empresária BEATRIZ PEREIRA DA SILVA, casada com o MATEUS (Rio Piscinas) e pais da pequena HELENA…

A EQUIPE da LOJA está sempre atenta para um ATENDIMENTO PERSONALIZADO e de acordo com as exigências das CRIANÇAS e PAIS, procurando apresentar as opções com o PADRÃO conquistado nos últimos anos pela MARCA MAMÃE CORUJA…

Deve-se destacar que a BEATRIZ assumiu a LOJA no mês de janeiro deste ano, desta forma, pretende com o APOIO da sua EQUIPE dar continuidade ao trabalho que estava sendo desenvolvido pela MAMÃE CORUJA em busca de novos desafios para o público INFANTO-JUVENIL de Adamantina e região…

Neste cenário que exige cada vez mais EMPREENDEDORAS e de acordo com as novas propostas mediadas pela GESTÃO EMPRESARIAL, pode-se afirmar que a MAMÃE CORUJA está em BOAS MÃOS neste universo INFANTO-JUVENIL com a BEATRIZ e sua Equipe…

Também, deve-se registrar que o MERCADO em tempo de PANDEMIA exige das/os EMPRESÁRIAS/OS de todas as áreas mais do que um ATENDIMENTO, neste quesito a MAMÃE CORUJA busca estar em SINTONIA com as/os CLIENTES para uma aproximação FAMILIAR…

As referências patrocinadas pelas REDES SOCIAIS acabam oferecendo milhares de PRODUTOS para todos os públicos, todavia, nada melhor do que VOCÊ entrar na MAMÃE CORUJA pra poder sentir aquela aproximação que está além de um simples ATENDIMENTO, muito pelo contrário, pois A/O CLIENTE pertence o universo INFANTO-JUVENIL…

Que tal uma VISITA sem compromisso da MAMÃE CORUJA para uma outra MAMÃE CORUJA?

______________________________

(*) jornais diplomado e assessoria/ACEA.