Governo de SP planeja comprar 20 milhões de doses da vacina russa Sputnik V

O Governo do Estado de São Paulo possui a intenção de comprar 20 milhões de doses da vacina russa Sputnik V e incluí-la no programa de vacinação . As informações são da jornalista Mônica Bergamo.

Jean Gorinchteyn, secretário estadual de Saúde, realiza nesta terça-feira (02) uma visita na fábrica da União Química, em Brasília. Outros governadores, que também desejam comprar os imunizantes russos, estarão presentes.

A empresa União Química realizou um acordo com o fundo soberano russo que desenvolveu o imunizante para que a vacina seja produzida em solo brasileiro.

Além da opção russa, o governo de São Paulo continua a investir na fábrica do Instituto Butantan, que produz a CoronaVac . Até o final do mês de abril, o Programa Nacional de Imunização ( PNI ) receberá um total de 46 milhões de doses do imunizante desenvolvido pela farmacêutica chinesa Sinovac.