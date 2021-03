Copa do Brasil: Gómez garante vitória de Palmeiras sobre Grêmio

O Palmeiras derrotou o Grêmio por 1 a 0, em partida realizada neste domingo (28) em Porto Alegre, e deu um passo importante na busca do título da Copa do Brasil.

Com este triunfo, o atual campeão da Taça Libertadores fica com o título da competição mesmo se empatar, por qualquer placar, no confronto de volta. Como a disputa não tem gol qualificado, o Grêmio precisa vencer por qualquer placar com diferença de mais de dois gols para vencer a decisão no tempo regulamentar. Em caso de triunfo do Tricolor por apenas um gol de diferença, a Copa do Brasil será definida nos pênaltis.

O jogo de volta entre Palmeiras e Grêmio acontece no próximo domingo, no Allianz Parque, em São Paulo, a partir das 18h (horário de Brasília).

Mesmo jogando fora de casa, o time paulista se impôs desde o início, e conseguiu criar a primeira boa chance com menos de um minuto de bola rolando, quando o uruguaio Matías Viña avança sozinho, até cair perto da área após trombar com o argentino Kannemann, mas o árbitro afirma que não é nada.

A segunda boa oportunidade de gol da partida surge apenas aos 25 minutos, quando Rony bate falta direta da intermediária para defesa do goleiro Paulo Victor.

E na terceira chance do Palmeiras no confronto o gol saiu. Após cobrança de escanteio de Raphael Veiga aos 31 minutos, o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez sobe sozinho para cabecear com força para vencer Paulo Victor.