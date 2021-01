Vacinação contra a Covid-19 chega ao Lar dos Velhos de Adamantina

Uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde realizou na manhã desta segunda-feira (25) a aplicação da primeira dose da vacina Coronavac, contra a Covid-19, em um grupo de 48 idosos internos e 18 funcionários que atuam diretamente com esses residentes, no Lar dos Velhos de Adamantina. A vacinação dos idosos e dos profissionais que atuam com o grupo está definida na estratégia de prioridades do Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde.

Na tarde desta segunda-feira a imunização vai acontecer na Clínica PAI Nosso Lar, hospital psiquiátrico de referência para a região, que tem pacientes residentes (moradores no local). Funcionários da linha de frente também receberão o imunizante.

As doses aplicadas no Lar dos Velhos e no PAI fazem parte do primeiro lote de 640 doses da Coronavac, recebidas na semana passada por Adamantina. Desde então, estão sendo vacinados grupos prioritários entre os profissionais de saúde da Secretaria Municipal de Saúde e da Santa Casa, que atuam na linha de frente no combate à Covid-19.