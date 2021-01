Após contrair Covid-19 e ficar na UTI, padre Carlos tem alta hospitalar em Goiás

Recebeu alta no começo da noite deste domingo (24), por volta das 18h, o padre Carlos Roberto dos Santos, que irá assumir como pároco da Paróquia de Santo Antônio, em Adamantina. Ele está na cidade de Goiás (GO), onde participa de um retiro da Fraternidade Sacerdotal Jesus+Caritas.

A liberação do hospital foi comunicada pelo próprio religioso em seu perfil nas redes sociais. Ele escreveu sobre a alta e disse que já está no mosteiro, onde seguirá todos os cuidados necessários.

Em breve, no início de fevereiro, padre Carlos retorna à região, onde deverá ser empossado novo pároco, em Adamantina.

Padre Carlos é coordenador nacional da Fraternidade Sacerdotal Jesus+Caritas. Em Goiás, ele participava do “Mês de Nazaré”, uma atividade realizada pela comunidade religiosa. Sua participação foi interrompida na segunda-feira (18), quando foi hospitalizado, na UTI, com 50% dos pulmões comprometidos, sendo necessária a utilização de oxigênio. Apesar do quadro grave, o religioso teve uma rápida recuperação.

Ele é nascido em Adamantina e foi ordenado diácono e sacerdote na Igreja Matriz de Santo Antônio, que passará a dirigir. Desde 1º de fevereiro de 2015 era pároco da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, de Tupã, sendo nomeado em novembro passado, pelo bispo da Diocese de Marília, para assumir Paróquia adamantinense.