Campanha Imposto de Renda do Bem tem arrecadação recorde com mais de meio milhão de reais em doações

A Campanha Imposto de Renda do Bem, desenvolvida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Adamantina e do Conselho Municipal do Idoso (CMI), com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social de Adamantina teve mais uma arrecadação recorde de doações.

Ao realizar a declaração de Imposto de Renda à Receita Federal, os contribuintes têm a oportunidade de fazer com que parte do imposto declarado fique em Adamantina, beneficiando as entidades assistenciais da cidade ao invés de ser destinado ao Governo.

Esses recursos são destinados aos Conselhos Municipais que posteriormente destinam esses recursos para a APAE, IAMA, Lar Cristão, Projeto ASA, Lar dos Velhos e Instituição Carlos Pegoraro (Casa do Garoto). Cada entidade apresenta um projeto informando como pretende aplicar os recursos e somente após a aprovação dos Conselhos Municipais é que os recursos são liberados. Após a aplicação, as entidades prestam contas sobre como os recursos foram utilizados.

Em 2017 foram arrecadados R$ 234.370,43 (duzentos e trinta e quatro mil, trezentos e setenta reais e quarenta e três centavos. No ano seguinte, em 2018, foram arrecadados R$ 241.917,20 (duzentos e quarenta e um mil, novecentos e dezessete reais e vinte centavos). Já em 2019, as doações foram superiores, chegando a R$ 355.536,14 (trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais e quatorze centavos) e em 2020, houve arrecadação recorde com mais de meio milhão de reais arrecadados, totalizando R$ 529.839,06 (quinhentos e vinte e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e seis centavos).

A presidente do CMDCA, Érica Grespi Maião, juntamente com a presidente do CMI, Dra. Elza Yamashiro e a Secretária de Assistência Social, Andreia Ribeiro, agradecem a todos os voluntários, aos escritórios de contabilidade e a comunidade geral pelas doações.

“Gratidão. Este é o sentimento que resume essa arrecadação recorde de mais de meio milhão de reais para as entidades de Adamantina”, destacam.

Confira a evolução das arrecadações entre 2017 e 2020: