ARTIGO: PROVÍNCIA E VACINA EM TEMPO DE BO.DO.QUIO…

“O melhor remédio e a melhor prevenção para a nossa saúde e de nosso planeta é a EDUCAÇÃO !!!! Esse e abuse ela não tem contra indicação !!!!” (Raimundo grossi)

Sérgio Barbosa (*)

Finalmente, depois de muitas idas e vindas por causa disto ou daquilo, nestes ocasos de sempre, o DESGOVERNO BOZZONARO contribuiu com 99% dos CONTRAS para com a VACINA via BUTANTAN…

Do COISO para o bo.do.quio em terras provincianas, reforçando que o tal do BOZZODORIA está de OLHO nas eleições do próximo ano neste PAÍS DO FAZ DE CONTA, portanto, todo cuidado é pouco com o dito cujo e sua cambada de ALOPRADOS dispersos nas muitas PROVÍNCIAS espalhadas pelo interior paulista…

Por aqui, tudo continua na mesmice de sempre em tempo de PANDEMIA nesta atual GESTÃO em tempo de BO.DO.QUIO, bem como, das MENTES BOVINAS espalhadas nos quatro cantos do CERCADO PROVINCIANO …

Mas, espera-se que nos próximos meses ocorram alguns desencontros patrocinados pelo LEGISLATIVO em nome disto ou daquilo, assim, pode-se dar um DESCONTO neste início de ano e ponto quase final…

Mesmo assim, TODO CUIDADO É POUCO com os/as tais DONOS/AS DO PODER INSTITUCIONALIZADO, tendo em vista que todos/as desejam estar do lado do BO.DO.QUIO para receber a sua BENÇÃO PROVINCIANA…

As diversas BELAS que não são BELAS desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, continuam com suas PERALTICES em nome dos seus interesses ou das TROCAS NADA SIMBÓLICAS em tempo de PANDEMIA…

Do outro lado deste PODER INSTITUCIONALIZADO, ou seja, das denominadas e idolatradas (sic) PAREDES ALVAS, tudo continua na BOCA DE ESPERA para outras ações que estão quase sempre FORA DE CONTEXTO em tempo de pós-globalização organizacional…

Como afirmou o pensador do outro tempo, a saber: O MAR NÃO ESTÁ PRA PEIXE em todas as áreas provincianas, todavia, pelo visto que nunca está sendo VISTO, nada se pode esperar em nível de alteração deste CENÁRIO PROVINCIANO…

Entretanto, pelo menos em meio ao tudo de mais que pode ser pra menos, o LEGISLATIVO possa entrar em conexão com tais desencontros que já ocorreram nos anos anteriores e pelo jeito deste trejeito que continua com a mesma proposta viciada em nome do PODER PELO PODER…

Neste CENÁRIO no qual a PROVÍNCIA está inserida desde o início da PANDEMIA em fevereiro de 2.020, bem como, por meio das muitas TRAPALHADAS patrocinadas pelos PODERES INSTITUCIONALIZADOS, talvez, isso é, pra quem continua acreditando em alguma coisa ou naquela LUZ NO FINAL DO TÚNEL, possa surgir um/a LIBERTADOR/A em nome desta ou daquela BANDEIRA… PARTIDO… GRUPO… ASSOCIAÇÃO… IGREJA… COMUNIDADE… EaD…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

______________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.