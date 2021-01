Motorista perde o controle da direção e cai com veículo em ribanceira

Na noite desta terça-feira (19), um motorista de Parapuã, que seguia no sentido Parapuã a Rinópolis, ao atingir o KM 365 da Rodovia Assis Chateaubriand, perdeu o controle do veículo que conduzia, um Gol, com placas de Parapuã, vindo a cair em uma ribanceira.

No momento do acidente chovia forte muito no local.

Informações dão conta de que, felizmente, o motorista sofreu somente algumas escoriações.

Equipes do DER atenderam a ocorrência, juntamente com a Polícia Rodoviária, Base Operacional de Tupã.