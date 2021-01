Secretaria de Obras executa manutenção após temporal

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Obras, executou reparos após o município ser atingido por um temporal na noite de sábado (16). A Defesa Civil, por meio de sms, informou que uma chuva intensa iria cair na cidade.

Após a chuva, duas equipes foram para as ruas com o objetivo de sinalizar e promover a limpeza das bocas de lobo. Além disso, reparos no asfalto foram executados ainda no sábado.

Na área rural, as equipes também atuaram fazendo a sinalização das estradas rurais e na limpeza. Agora, a pasta vai verificar se os locais estão com algum outro dano que precisa ser reparado.