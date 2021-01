COVID-19: Prefeito anuncia “toque de recolher” em Adamantina a partir das 22h de segunda-feira

O prefeito Márcio Cardim anunciou “toque de recolher” em Adamantina a partir das 22h da próxima segunda-feira (18).

A medida foi comunicada pelo próprio chefe do executivo em entrevista concedida a uma emissora de rádio da Cidade Joia.



OUÇA O AÚDIO ABAIXO

Ainda em sua fala, Márcio Cardim enfatizou que a população tem que estar ciente de que a partir das 20h não haverá mais nada aberto e que também não poderá circular pelas ruas de Adamantina.

Também foi informado que uma força tarefa está sendo montada e será composta por fiscalização da Polícia Militar, Prefeitura e Ministério Público.

“Este ano de 2021 é um ano crítico, talvez mais que 2020. Esperamos que não, mas se não tomarmos as providências, tudo indica que será”, comentou.





CENÁRIO DA COVID-19 EM ADAMANTINA

Na tarde desta sexta-feira (15), foi divulgado pela Prefeitura que a cidade está com 130 casos ativos da doença. 14 pessoas estão hospitalizadas, sendo 5 de outros municípios e 9 de Adamantina.

A Cidade Joia já chegou às 3.726 notificações, 882 pacientes tiveram diagnostico positivo da Covid-19 e destas 733 estão curadas.

Também foi divulgado que até o último dia 14, quinta-feira, 19 pessoas haviam morrido em decorrência da doença.





ABAIXO, NA ÍNTEGRA, O TEXTO VEICULADO PELA PREFEITURA SOBRE A AÇÃO

Adamantina, 16 de janeiro de 2021 – Considerando o agravamento da pandemia da COVID-19 em Adamantina e a capacidade de suporte do Sistema de Saúde Regional – DRS-9 e, ainda, a recomendação do Comitê de Contingenciamento Municipal, a Prefeitura de Adamantina decreta de 18 de janeiro a 01 de fevereiro toque de recolher no município.

Com isso, fica decretado o confinamento domiciliar em todo território do município de Adamantina das 22hs às 05hs do dia seguinte. Sendo assim, ficando terminantemente proibida a circulação de pessoas, exceto quando necessária para acesso aos serviços essenciais e sua prestação, comprovando-se a necessidade ou urgência.

A medida prevista no decreto 6278 não se aplica a postos de combustíveis, farmácias e serviços de saúde, que podem funcionar em horário regular, bem como aos serviços de delivery, segurança e ações destinadas ao enfrentamento da COVID-19.

As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município. O decreto entrará em vigor na segunda-feira (18). (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA – Jornalista Natacha Dominato)