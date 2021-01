Adolescente morre vítima de acidente entre bicicleta e caminhão

De acordo com as informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros, o adolescente era o condutor de uma bicicleta e foi atingido por um caminhão.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros compareceu ao local, onde constatou que a vítima já estava sem vida.

De acordo com as informações obtidas junto à Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 18h30 e chovia no local.