Polícia Militar flagra homem com entorpecente em Adamantina

No sábado, 2 de janeiro, por volta das 09h11, os policiais militares de Adamantina, durante patrulhamento preventivo pelo jardim Brasil, se depararam com um homem trajando camisa polo vermelha e bermuda jeans caminhando pela via, e este ao perceber a viatura policial, mudou o comportamento rapidamente chamando a atenção dos policiais, tentando esconder o rosto, além do nervosismo.

Foi então realizada abordagem e na busca pessoal foi localizado nos bolsos da bermuda, 01 (um) tablete e 01 (um) cigarro artesanal de maconha, além da quantia de R$ 52,30.

Diante do fato foi dada voz de prisão ao autor que após ser ouvido foi liberado para responder em liberdade.