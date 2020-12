Pelotão de Bombeiros de Adamantina realiza homenagem a funcionários da prefeitura

Foi realizada nesta terça feira (01) a entrega de certificados em agradecimento aos funcionários municipais do setor de Obras e Serviços, e Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, que apoiaram o Pelotão de Bombeiros de Adamantina em atendimento de ocorrências de fogo em mato.

Além dos 20 funcionários homenageados, a entrega contou com a presença do Prefeito Municipal, Sr. Márcio Cardim, dos Secretários Municipais Emerson Hernandes Baptiston e Welington Rodrigo Zerbini, do Capitão PM Diego de Oliveira Pecoraro, Comandante do 3º Subgrupamento de Bombeiros do 14º Grupamento de Bombeiros de Presidente Prudente, do 2º Sargento PM Gabriel Valente Silva e do Cabo PM Carlos Eduardo Ebeling, que agradeceram o apoio e dedicação de todos os funcionários.

O PM Diego de Oliveira Pecoraro ressaltou que “independente da farda ou do uniforme utilizado por quem presta esse tipo de serviço, o que corre na veia de todos é o sangue de Bombeiro”.

Durante o momento da entrega os funcionários relataram algumas ocorrências que atuaram em apoio aos Bombeiros e enalteceram a importância dessa parceria.

Funcionários homenageados:

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente:

Emerson Hernandes Baptison;

Erasmo João Cordeiro Filho;

Liberalino Pedro Martins;

Luan Henrique de Araujo Oliveira;

Nadine Carolina Bento Silva;

Paulo Chaves Rodrigues;

Rubens Squizatto;

Ruy Gonçalves de Souza;

William Bachega Brito.

Secretaria de Obras e Serviços:

Ademilson de oliveira dos Santos;

Alexandre Alberto Geraldo;

Alexandre Caldeira Michelutti;

Cícero Ferreira de Souza;

Guilherme Marques Marcelino;

Gustavo Mantovani Nakamura;

José Francisco Caldas;

José Mateus Alvetti

Orlando Valle;

Osvaldo Gomes;

Welington Rodrigo Zerbini.