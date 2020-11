Caminhão com cerca de 35 mil litros de óleo diesel bate em barranco e tomba em rodovia

Um caminhão carregado com aproximadamente 35 mil litros de óleo diesel tombou no km 93, na Rodovia Jorge Bassil Dower (SP-421), na manhã deste sábado (28), em Rancharia. O motorista foi socorrido com ferimentos leves.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o caminhão tracionado com dois semirreboques tanque, ambos com placas de Bauru (SP), seguia no sentido de Paraguaçu Paulista (SP) a Iepê. Por motivos a serem esclarecidos, o motorista perdeu o controle da direção, bateu em um barranco e tombou.

O veículo parou além do acostamento, no sentido contrário ao que seguia. O motorista foi socorrido por pessoas que passavam pelo local e levado com ferimentos leves para o Pronto-socorro da Santa Casa de Paraguaçu Paulista.

A polícia também informou que houve vazamento parcial da carga, considerada uma produto perigoso, no acostamento e na área lindeira. A Companhia de Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) foi acionada e constatou que “não houve danos aos meio ambiente e não houve área de manancial atingida”.