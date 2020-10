Copa do Brasil: São Paulo vence nos pênaltis e está nas quartas

O São Paulo se tornou o primeiro classificado para as quartas de final da Copa do Brasil após superar o Fortaleza por 10 a 9 na disputa de pênaltis em partida realizada neste domingo (25) no estádio do Morumbi.

O confronto foi para a disputa nas penalidades máximas após termina em empate de 2 a 2 no tempo regulamentar. No primeiro jogo, realizado no dia 14 no Castelão, as equipes ficaram na igualdade de 3 a 3.

São Paulo sai na frente

O São Paulo poderia ter alcançado uma classificação mais tranquila, pois chegou a abrir 2 a 0. O primeiro gol saiu logo aos 10 minutos de jogo, quando Brenner acertou de voleio bola que sobrou pelo alto. E o Tricolor ampliaria novamente com gol do jovem atacante, mas aos 25 minutos da etapa final.

Com a vantagem obtida já no meio do segundo tempo, a expectativa era que o time paulista garantisse a classificação sem maiores sustos. Mas aconteceu justamente o contrário, o Fortaleza cresceu na partida e descontou aos 35 minutos com David.

A partir daí a equipe do técnico Rogério Ceni abusou das bolas lançadas na área adversária. E foi justamente em uma jogada destas, aos 46 minutos, que a equipe cearense chegou à igualdade, com Roger Carvalho após cruzamento de Juninho. Com o 2 a 2, e o final dos 90 minutos, o confronto foi para a disputa de pênaltis.

Decisão nos pênaltis

Na disputa dos pênaltis, que chegou a 20 cobranças, a eficiência dos cobradores foi a tônica. Pelo Fortaleza, Juninho, Wellington Paulista, Bruno Melo, Marlon, Max Walef, Yuri César, Paulão, Osvaldo e Roger Carvalho não falharam. Já pelo São Paulo, Reinaldo, Tchê tchê, Daniel Alves, Pablo, Vitor Bueno, Tiago Volpi, Bruno Alves, Arboleda e Diego conferiram.

Já na 19ª cobrança do Fortaleza, o goleiro Tiago Volpi pegou o chute de Gabriel Dias. Depois, com a responsabilidade de garantir a classificação do São Paulo, Léo Pelé foi eficiente na 20ª cobrança da longa disputa.

Com isso, o Tricolor paulista se tornou o primeiro classificado para as quartas de finais da atual edição da Copa do Brasil.