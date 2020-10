21 presos fogem de presídio semiaberto na região

Por volta das 7h55 desta segunda-feira (26), a Polícia Militar capturou mais dois fugitivos do semiaberto de Presidente Prudente, sendo os homens de 37 e 47 anos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, ao saírem do batalhão, os militares foram informados de que duas pessoas em atitude suspeita caminhavam na beira da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), ali perto.

Em nota ao G1 , a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou sobre duas evasões ocorridas na Penitenciária de Presidente Prudente no último fim de semana, ambas no regime semiaberto.

Além dos cinco presos que serraram a grade do setor de inclusão e pularam o alambrado, na madrugada desta segunda-feira (26) outros 16 reeducandos romperam a janela do alojamento e também pularam o alambrado.

“Ressalvamos que as alas de semiaberto não dispõem de vigilância armada nem de altas muralhas, sendo cercadas apenas por alambrados. A permanência do preso nesse regime se deve mais pela autoconsciência do preso do que por mecanismos de contenção. Os evadidos perderão o direito ao semiaberto, regredindo ao fechado”, explicou a SAP.