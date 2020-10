Cemitério será fechado e comércio ambulante suspenso no final de semana de Finados, informa Prefeitura

Por meio de Noras à Imprensa enviadas nesta segunda-feira (19), a Prefeitura de Adamantina confirmou que o Cemitério Municipal estará fechado durante no sábado (31), no domingo (1º) e na segunda-feira (2).

Também foi anunciado que o comércio ambulante será suspenso nas proximidades do Cemitério durante todo o final de semana que antecede o Dia de Finados.

As medidas preventivas foram tomadas pela Prefeitura em virtude da pandemia da Covid-19, com o objetivo de evitar que ocorra aglomeração e assim promova o risco de disseminação e contágio do novo vírus entre os frequentadores.

Dessa forma, o Cemitério em Adamantina funcionará até sexta feira (30), das 7h às 17h, e voltará a abrir somente na terça-feira (3).

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Municipal de Fiscalização e Arrecadação Tributária pelo telefone (18) 3502 9009.