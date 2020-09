Carro é destruído após ser atingido por incêndio em vegetação

De acordo com as informações da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), o fogo alastrou-se pela vegetação existente no local e acabou atingindo o veículo.

Equipes da Defesa Civil foram mobilizadas para combater as chamas e conseguiram controlar o fogo no local, atuando com um caminhão-pipa e duas viaturas com brigadistas.