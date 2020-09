Prefeitura abre licitação pública para contratar novo aterro sanitário

Por meio do Pregão Presencial Nº 42/2020, a Prefeitura de Adamantina abriu a licitação pública para registro de preço, visando a contratação de aterro sanitário devidamente licenciado pela CETESB para recepção e destinação final de resíduos sólidos domiciliares e/ou comerciais e/ou industriais, gerados no município.

O encerramento da licitação está previsto para 29 de setembro. Segundo o edital, a Prefeitura pretende contratar um prestador de serviço, pelo período de 12 meses, para destinar uma quantidade estimada de até 25,2 mil toneladas de lixo urbano.

O edital diz que o município de Adamantina se responsabilizará pelo transporte dos resíduos até um raio de 18 km. Para distâncias superiores a esse raio é de exclusiva responsabilidade da empresa vencedora da licitação o transporte do resíduo, devendo indicar na proposta local de transbordo, também licenciado pela CETESB.

A execução dos serviços de destinação dos resíduos sólidos a aterro privado já custou R$ 1.612.327,68 aos cofres municipais, segundo levantamento no Portal da Transparência da Prefeitura de Adamantina. Atualmente o serviço é prestado pela empresa Resitec Serviços Industriais Ltda, de Quatá (SP), distante cerca de 120 km.

Segundo notas de empenho de 14 de agosto a 3 de dezembro do ano passado, foram destinados R$ 537.250,56 para o serviço. Neste ano, as notas de empenho apuradas entre 1 de janeiro a 2 de setembro somam R$ 1.075.077,12, atingindo o montante superior a R$ 1,6 milhão.

Desde o primeiro semestre deste ano Adamantina conta com um aterro sanitário localizado no bairro Aidelândia. Sem os custos de deslocamento do lixo – já que a Prefeitura se compromete a realizar o transporte dos resíduos até um raio de 18 km – e caso a empresa adamantinense participe e vença a licitação, a tendência é que seja ofertado um custo menor aos valores atualmente pagos à Quatá.