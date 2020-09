Áudio-Conferências nos Cursos de História e Administração da UNIFAI

“Não há saber mais ou saber menos: há saberes diferentes.” (Paulo Freire)

Sérgio Barbosa (*)

Neste cenário mediado pela PANDEMIA em tempo de pós-globalização organizacional, faz-se necessário estar em conexão com as adversidades impostas pelo ISOLAMENTO SOCIAL em todas as áreas…

Assim, torna-se uma necessidade o desenvolvimento de atividades afins aos objetivos das Disciplinas disponibilizadas pelos diversos cursos da UNIFAI em sintonia com as alternativas e limitações das propostas patrocinadas pelo EAD…

Desta forma, os docentes devem buscar todas as opções disponíveis por meio dos contatos visando uma aproximação mais do que necessária entre as áreas da ACADEMIA e do MERCADO…

Neste cenário em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL, diversas atividades foram desenvolvidas de acordo com a proposta denominada de ÁUDIO-CONFERÊNCIA nos cursos de HISTÓRIA (VI Termo) e ADMINISTRAÇÃO (II e IV Termos) da UNIFAI…

Religião, Política e Mercado

Assim, na disciplina de HISTÓRIA e RELIGIÃO, o convidado foi o PADRE MARCELO HENRIQUE que atua como Vigário Paroquial em São João do Pau D´Alho e Nova Guataporanga, ainda, para abordar para os discentes a CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA IGREJA CATÓLICA na perspectiva da História do Cristianismo…





Também, no Curso de ADMINISTRAÇÃO, ocorreram atividades nas disciplinas de CIÊNCIA POLÍTICA (II Termo) e MARKETING GERENCIAL II (IV Termo), tendo em vista os cenários das ELEIÇÕES neste ano, bem como, como as Organizações estão atuando no Mercado em tempo de PANDEMIA…

Ainda, marcou presença para abordar o tema MANDATO E EXERCÍCIO POLÍTICO LOCAL, o Vereador ACÁCIO ROCHA (Podemos) na área da CIÊNCIA POLÍTICA, portanto, proporcionando aos discentes todos os aspectos vigentes que envolvem as atividades do Legislativo Municipal…





Para uma aproximação entre ACADEMIA e MERCADO por meio das atividades da Disciplina de MKT GERENCIAL II, convidado foi o Empresário LUIZ HENRIQUE SGOBBI MORTARI, Operador de Franquias O BOTICÁRIO e AREZZO, neste caso, SGOBBI apresentou todas as atividades destas duas franquias pela ótica do Gerenciamento Operacional em todas as frentes de atuação das respectivas Lojas, ainda, focando o cenário atual de PANDEMIA e as novas exigências para CLIENTES e ORGANIZAÇÕES…





Portanto, tais iniciativas são necessárias para uma conexão entre as denominadas TEORIAS ministradas em sala de aula com a DINÂMICA DO MERCADO em todas as áreas…

As ÁUDIO-CONFERÊNCIAS ocorreram em datas agendadas e de acordo com as respectivas propostas dos PLANOS DE ENSINOS das disciplinas e Cursos, haja vista a importância que se faz necessária neste Novo Tempo Novo que se chama hoje na perspectiva da Pós-Globalização de Gestão em Mídia Organizacional…

_________________________

(*) Professor dos Cursos de HISTÓRIA e ADMINISTRAÇÃO da UNIFAI.