Pedagogia da UniFAI discute Transtorno do Espectro Autista (TEA) em palestra remota

Evento foi ministrado pelo médico pediatra e docente da UniFAI, Prof. Me. Cesar Antonio Franco Marinho, no último dia 2

No último dia 02, o curso de Pedagogia do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) promoveu uma palestra on-line sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), ministrada pelo médico pediatra e docente da UniFAI, Prof. Me. Cesar Antonio Franco Marinho.

O objetivo foi esclarecer os alunos sobre o assunto e trazer mais conhecimento de como suspeitar, conviver e educar as crianças com TEA.

“O autismo é um transtorno de desenvolvimento que geralmente aparece nos três primeiros anos de vida e compromete as habilidades de comunicação e interação social. A Lei Federal nº 12.764 (Lei Berenice Piana), que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, inclui essas crianças em escolas e universidades regulares, pois isolá-las ou colocá-las em colégios especiais retira delas a igualdade – tão importante ao comportamento de todos”, afirmou o professor Cesar.

De acordo com a coordenadora do curso de Pedagogia, Prof.ª Ma. Siomara Augusta Ladeia Marinho, o intuito de promover a palestra foi o de levar mais informações e sensibilizá-los quanto à conscientização da temática “tão importante na atualidade, já que dados mostram um grande crescimento de diagnósticos do TEA”.

O estudante do 4º termo, Jaime Alex Parra Martinez, afirmou que a palestra foi “excelente” e de fácil entendimento. “Pude ampliar os meus conhecimentos e me reciclar”, comentou.

“Achei a palestra ótima. As dúvidas que tinha sobre TEA foram sanadas. As pesquisas mostram que uma em cada 100 crianças (algumas pesquisas indicam que o transtorno é ainda mais frequente) pode ser diagnosticada com algum grau do espectro, que afeta mais os meninos do que as meninas”, disse a estudante do 6° termo, Maria Camila Bassan.

O curso de Pedagogia agradeceu ao médico Cesar Marinho pelo compartilhamento do conhecimento e experiência sobre o assunto.