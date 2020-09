Duas pessoas ficam feridas em acidente em Adamantina

Um homem e uma mulher ficaram feridos em decorrência de um capotamento na Avenida Moysés Justino da Silva em Adamantina.

O acidente ocorreu na noite deste domingo (13), entre a rotatória de acesso aos municípios de Lucélia e Mariápolis.

Por motivos ainda desconhecidos, o condutor perdeu o controle de direção do veículo e capotou ficando com as rodas para o ar.

As vítimas feridas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros de Adamantina. A Polícia Militar esteve no local para o registro da ocorrência.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia.