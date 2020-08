Clínica PAI ganhará ala de isolamento para Covid-19

A Clínica PAI (Polo de Atividades Integradas) iniciou a implantação de uma ala específica para isolamento, prevenção e tratamento da Covid-19. O hospital psiquiátrico, referência na região investirá R$ 2.012.907,86 nas ações de identificação e combate à doença.

O recurso, proveniente do Ministério da Saúde, será utilizado para adequação, reforma e equipagem do local, que contará com sete apartamentos (com banheiros e dois leitos) e estruturas para as demandas dos pacientes, como farmácia e setor exclusivo de limpeza, e dos funcionários, como refeitórios e espaço para descanso.

A obra, de 640 metros quadrados, atende a lei que regulamenta a destinação do recurso. A legislação permite pequenas adequações e reformas, o que é atendido pela Clínica que tem área construída superior aos 4.700 metros quadrados.

Atualmente os pacientes que dão entrada no PAI ficam em espaço reservado, sem contato direto com os demais atendidos e moradores. Mas, a atual estrutura limita o recebimento de novos pacientes, o que não acontecerá com a estruturação da nova ala que terá capacidade de atender até 14 pessoas no período de quarentena. A expectativa que parte do setor de isolamento entre em funcionamento nos próximos 40 dias.

A Clínica realiza o rastreamento e tratamento básico da doença, sendo que, se necessário o suporte avançado, o paciente é transferido para a Santa Casa de Adamantina – hospital referência para Covid-19.

As obras já foram iniciadas sendo que a Prefeitura recebeu a verba do Governo Federal, que repassou após autorização legislativa para o hospital.

O projeto de estruturação, que engloba parte de ala existente e varanda utilizada em atividades de interação, também foi pensado para que os investimentos tenham usabilidade pós-pandemia.