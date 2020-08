Prefeitura de Adamantina realiza inauguração da UBS do Jardim Brasil

UBS vai abranger uma área de atendimento para aproximadamente 2900 pessoas

A Prefeitura de Adamantina realizará amanhã(13) às 9h a cerimônia de inauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Brasil que vai abranger uma área de atendimento para aproximadamente 2900 pessoas.

Para a execução da obra foi celebrado um contrato de repasse entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura de Adamantina, por intermédio da Caixa Econômica Federal, que objetivou a construção de uma unidade básica de saúde no Bairro Jardim Brasil.

Apesar de ter sido celebrado em 2009, a obra estava parada por problemas burocráticos e foi retomada pela atual administração. O repasse do Governo Federal foi de R$195.000,00 com uma contrapartida municipal de R$175.334,18 totalizando um investimento de R$370.334,18.

A estrutura física da UBS estará organizada para ofertar os seguintes serviços: – Acolhimento; – Pré Natal e Puericultura; – Consultório Odontológico; – Curativo; – Vacina; – Exame citopatológico (preventivo); – Coleta de exames laboratoriais; – Atendimento médico e de enfermagem.

Para realizar estes atendimentos a unidade já conta com equipe profissional, sendo: 01 Médico Clínico Geral (Médico da Família e da Comunidade); 01 Enfermeira Generalista; 03 Auxiliares de enfermagem; 06 Agentes Comunitários de Saúde; 01 Agente de Controle de Endemias.

De 2017 até 2020, foram inauguradas no município as unidades básicas de saúde no CECAP e no Mário Covas e, ainda, o Centro Integrado de Saúde (CIS), como um serviço especializado em saúde.

Ao todo, Adamantina tem agora 8 prédios próprios como unidades básicas de saúde que abrigam 11 equipes de saúde da família.