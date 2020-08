Polícia Federal está em Adamantina

A Cidade Joia acordou movimentada com a presença de viaturas e agentes da Polícia Federal.

Segundo as primeiras informações passadas por internautas à reportagem do Adamantina Net, os agentes foram vistos em ruas e avenidas da cidade e também na zona rural do município.

Os internautas relataram ainda que os agentes estiveram em residências, em uma clínica de saúde localizada no centro de Adamantina e também percorreram outros pontos.

Ainda não se sabe o motivo da presença da Polícia Federal na cidade, o que só deve ser divulgado nas próximas horas.

As fotos da reportagem foram enviadas por internautas e a reportagem do Adamantina Net busca mais detalhes sobre a operação.