Mulher sai ilesa de acidente na vicinal que liga Adamantina à Lucélia

Uma mulher saiu ilesa de um acidente com o veículo que dirigia na vicinal que liga Adamantina à Lucélia no início da tarde desta segunda-feira (27).

Segundo as primeiras informações, ela seguia no sentido Adamantina / Lucélia, quando ao passar a ponte sobre a linha férrea, por motivos à serem esclarecidos acabou indo parar no pasto de uma propriedade rural.

O Corpo de Bombeiros informou que apesar do susto, a vítima saiu ilesa de dentro do veículo.

Foram deslocados para esta ocorrência um caminhão tanque e a Unidade de Resgate da corporação.

Informações extraoficiais dão conta de que ela seria funcionária de uma entidade da cidade e que estava indo cumprir seu horário de almoço quando o acidente ocorreu.