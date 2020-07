Champions League terá finalista que nunca foi campeão; veja confrontos das fases finais

A Uefa sorteou na manhã de hoje os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões, que será concluída em agosto em Portugal. Uma das quatro equipes já classificadas, o PSG enfrentará o Atalanta em jogo único. Outro confronto definido é entre RB Leipzig x Atlético de Madri.

Os demais duelos de quartas de final já estão sorteados, mas dependem da definição dos times que se classificarem depois da disputa dos quatro jogos restantes das oitavas de final. Estes são os confrontos: Manchester City/Real Madrid x Juventus/Lyon e Barcelona/Napoli x Bayern de Munique/Chelsea.

Assim, caso Real Madrid e Juventus passem de fase, Cristiano Ronaldo poderá enfrentar seu ex-time. As duas equipes, porém, estão em desvantagem nos confrontos diante de Manchester City (2 a 1) e Lyon (1 a 0), respectivamente.

O sorteio também definiu o cruzamento das semifinais. Quem vencer o duelo PSG x Atalanta enfrentará RB Leipzig ou Atlético de Madri. O outro finalista sairá definido entre os demais participantes.

Veja os confrontos, que serão disputados em jogo único entre os dias 12 e 15 de agosto.

Manchester City/Real Madrid x Juventus/Lyon (quartas de final 1)

RB Leipzig x Atlético de Madri (quartas de final 2)

Barcelona/Napoli x Bayern de Munique/Chelsea (quartas de final 3)

Atalanta x PSG (quartas de final 4)

Confrontos das semifinais

Vencedor quartas de final 1 x vencedor quartas de final 3

Vencedor quartas de final 2 x vencedor quartas de final 4

Por causa da interrupção provocada pela pandemia do novo coronavírus, a Liga dos Campeões será definida em formato diferente. As oito equipes classificadas disputarão o título em uma espécie de minitorneio em Portugal.

Os jogos únicos das quartas de final serão disputados em Lisboa entre os dias 12 e 15 de agosto, com as semifinais ocorrendo em 18 e 19 de agosto. A final será disputada no dia 23 de agosto na capital portuguesa. Os jogos ocorrerão nos dois maiores estádios de Lisboa, o José Alvalade e Estádio da Luz.

Antes, nos dias 7 e 8 de agosto, serão disputadas as partidas de volta das oitavas de final, com a definição dos últimos classificados para as quartas de final. Estes são os confrontos pendentes: Manchester City x Real Madrid; Barcelona x Napoli; Bayern de Munique x Chelsea e Juventus x Lyon.

Nos jogos de ida, o City venceu o Real por 2 a 1 em Madrid, o Lyon fez 1 a 0 na Juventus em casa, o Bayern abriu 3 a 0 sobre o Chelsea em Londres e Napoli e Barcelona empataram por 1 a 1 na Itália.