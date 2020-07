Idoso morre após bater carro em carreta ao sair de fazenda

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista estava saindo de uma fazenda em marcha à ré quando colidiu com a carreta que seguia na pista, no quilômetro 280, sentido Marília – Ocauçu.

A polícia informou que o trecho do acidente era uma subida, o que provavelmente dificultou a visão do motorista. Ele era morador de Lupércio e morreu no local. O caminhoneiro não se feriu. A rodovia ficou parcialmente interditada durante o trabalho da perícia, mas o trecho já foi liberado.